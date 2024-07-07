Аканджи высказался о незабитом пенальти, из-за которого Швейцария вылетела

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался по поводу незабитого пенальти в четвертьфинале Евро-2024 против Англии. В послематчевой серии одиннадцатиметровых Аканджи не смог переиграть Джордана Пикфорда. «Крестоносцы» проиграли и вылетели.

«Разочарование большое. Такое ощущение, что я подвёл команду и всю страну. Я пытался взять на себя ответственность, и у меня было предчувствие, что я забью. Но я пробил не в тот угол и нанёс удар недостаточно точно», - цитирует Аканджи Eurosport.

Сборная Англии после прохода Швейцарии в полуфинале Евро-2024 сыграет против Нидерландов.