УЕФА показал мяч на решающие игры Евро-2024

Чемпионат Европы приближается к своему завершению. На континентальном футбольном форуме в Германии осталось провести всего лишь три игры – два полуфинала и финал. Для этих игр компания Adidas изготовила другой мяч, в котором обновлены некоторые визуальные элементы. УЕФА в воскресенье, за неделю до финала, показал этот мяч.

Отметим, в полуфиналах чемпионата Европы Испания сыграет против Франции (9 июля), а Нидерланды – против Англии (10 июля). Решающая битва за трофей пройдёт в Берлине 14 июля. Все три оставшиеся матча Евро-2024 будут стартовать в 22:00 по московскому времени.