«Он как Роналду»: В Англии призвали посадить Кейна в запас на Евро-2024

Бывший игрок «Тоттенхэма» Джейми О’Хара раскритиковал нападающего сборной Англии Гарри Кейна после четвертьфинального матча Евро-2024 против Швейцарии. Англичане, напомним, победили по пенальти.

«Он как будто не в форме, он ленив. Он меня очень раздражает. У нас как будто есть свой Роналду, которого всегда ставят в состав. Но Кейн – проблема этой команды, он сильно замедляет игру», - рассказал О’Хара в эфире TalkSPORT.

В продолжении комментария О’Хара призвал Гарета Саутгейта не включать Гарри Кейна в основной состав на полуфинал чемпионата Европы против Нидерландов. Этот матч пройдёт в среду, 10 июля.