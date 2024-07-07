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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам ответил на критику Мбаппе

07 Июля 2024 • 18:13 Комментировать
Испания
...
Франция
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09.07 22:00

Килиан Мбаппе сталкивается с критикой – пока что на Евро-2024 звёздный нападающий забил только один гол, причём с пенальти. Комментарий по поводу Мбаппе дал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Разве вам не кажется, что он уже вошёл в историю, учитывая то, что он сделал? Он хочет сотворить ещё больше истории. Мы сделали всё, что могли – с ним и с медицинским штабом. Во время подготовки у Килиана была проблема со спиной, но он здесь.

Даже если Килиан не готов на 100 процентов, он влияет на соперников. Знание того, что Мбаппе играет, заставляет соперника держать это в уме и адаптироваться», - цитирует Дешама Telefoot.

Во вторник, 9 июля, сборная Франции сыграет против Испании в полуфинале Евро-2024.

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