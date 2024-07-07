Саутгейт раскритиковал СМИ за «сливы» о сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал британские СМИ. Причина – «сливы» информации о тактических планах команды.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактические данные через два часа после того, как мы завершаем тренировку. Может, они получили информацию от кого-то из сборной, но как это поможет нашей команде? Как поможет команде то, что швейцарцы за три дня до матча узнают о наших планах?» - слова Саутгейта приводит talkSPORT.

Ранее в прессе появилась информация о намерении Саутгейта сыграть против Швейцарии в три центральных защитника. Так и оказалось на самом деле. Англия победила по пенальти и вышла в полуфинал, где сыграет против Нидерландов.