Сборная Франции недовольна появлением в сети видео с тренировки

Журналисты RMC Sport решили опубликовать в социальных сетях видео, на котором футболисты сборной Франции тренируют удары с пенальти во время командного занятия. Разумеется, фанатам было интересно посмотреть, как игроки пробивают пенальти. А ещё это было интересно посмотреть потенциальным соперникам французской сборной.

Разумеется, в сборной Франции не оценили появление видео, способного помочь соперникам. Футболист Антуан Гризманн даже оставил комментарий.

«Прекрасно! Спасибо за информацию!» - написал Гризманн с иронией.

В полуфинале чемпионата Европы сборная Франции 9 июля сыграет против Испании.

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