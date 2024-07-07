Фердинанд назвал самого важного игрока сборной Англии – это не Беллингем и даже не Кейн

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд назвал самого важного футболиста сборной Англии. По мнению Фердинанда, таковым является полузащитник Букайо Сака.

«Всё в нём кажется таким позитивным. Его нельзя не любить – не только за его футбол, но и за его личность и характер. Я бы даже сказал, что Сака – самый важный игрок сборной Англии. Потому что он сильно отличается от всех остальных. Он тот, кто будет обыгрывать игроков один в один. Он очень талантливый футболист», - слова Фердинанда приводит the Sun.

Напомним, что в субботу Сака забил гол в ворота сборной Швейцарии. Англия победила по пенальти после ничьей 1:1.