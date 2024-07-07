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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колосков назвал Ямаля новым футбольным явлением эксклюзив

07 Июля 2024 • 20:45 Комментировать (1)

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля новым явлением в футболе.

«Оценка даётся конкретно по игре, а не по паспорту. Ямаль - сегодня действительно заметный и яркий игрок в сборной Испании. Не скажешь, что его уровень подготовки на высочайшем уровне, так как ему всего лишь 16 лет. Новое явление в футболе растёт, и дай бог, чтобы он вырос в суперзвезду», — сказал Колосков.

16-летним Ямалем интересуется «ПСЖ». Французский клуб предложил за трансфер 250 млн евро, что станет рекордной суммой за переход футболиста в истории игры.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Вячеслав Колосков евро-2024 Ламин Ямаль ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
07 Июля 2024 в 21:18
Желаю Ямалю стать чемпионом Европы. Это для начала. А потом - чемпионом Мундиаля.
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