Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля новым явлением в футболе.

«Оценка даётся конкретно по игре, а не по паспорту. Ямаль - сегодня действительно заметный и яркий игрок в сборной Испании. Не скажешь, что его уровень подготовки на высочайшем уровне, так как ему всего лишь 16 лет. Новое явление в футболе растёт, и дай бог, чтобы он вырос в суперзвезду», — сказал Колосков.

16-летним Ямалем интересуется «ПСЖ». Французский клуб предложил за трансфер 250 млн евро, что станет рекордной суммой за переход футболиста в истории игры.