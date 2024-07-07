Корнеев: Когда Палмер выходит, игра сборной Англии меняется

Экс-футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался об английском хавбеке Коуле Палмере, который не попадает в стартовый состав своей национальной команды.

Эксперт признался, что не может понять причин, по которым Палмер сидит на скамейке, ведь когда он выходит на замену, игра англичан сразу меняется.

«Его действия говорят о ментальном классе. Если Куман начнет матч с нормальной схемой… буду болеть за нидерландцев в полуфинале», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На чемпионате Европы – 2024 Палмер принял участие в трех из пяти матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Встреча 1/2 финала Нидерланды – Англия пройдет 10 июля, начало — в 22:00 по мск.