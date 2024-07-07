Павлюченко уверен, что Кейн, Сака и Фоден разорвут оборону Нидерландов

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем матче 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Павлюченко признался, что будет поддерживать англичан, но футбол команды на этом турнире не привлекает, хотя результат все равно есть.

«В полуфинале Англия пройдет Нидерланды. У англичан хорошая атака: Кейн, Сака, Фоден, а у нидерландцев не самая лучшая оборона. Вышеназванная тройка их разорвет», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Полуфинальная встреча чемпионата Европы – 2024 между Нидерландами и Англии состоится в среду, 10 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.