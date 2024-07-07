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Чемпионат Европы по футболу 2024

Павлюченко уверен, что Кейн, Сака и Фоден разорвут оборону Нидерландов

07 Июля 2024 • 15:41 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Англия
10.07 22:00

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился комментарием о предстоящем матче 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Павлюченко признался, что будет поддерживать англичан, но футбол команды на этом турнире не привлекает, хотя результат все равно есть.

«В полуфинале Англия пройдет Нидерланды. У англичан хорошая атака: Кейн, Сака, Фоден, а у нидерландцев не самая лучшая оборона. Вышеназванная тройка их разорвет», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

Полуфинальная встреча чемпионата Европы – 2024 между Нидерландами и Англии состоится в среду, 10 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Prince of Wales
07 Июля 2024 в 16:02
Разорвать и сборная Англии - в этот здесь и сейчас как-то не вяжутся)
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