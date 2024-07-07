Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче с Германией.

Напомним, в одном из эпизодов мяч угодил в руку Кукурелье, но пенальти в ворота испанцев не был назначен. Четвертьфинальная игра Евро-2024 завершилась победой Испании со счетом 2:1.

Футболист заявил, что не лезет в правила, но если судья не назначил пенальти, значит, игры рукой не было.

«Конечно, это спорная ситуация, но если бы победу одержала Германия, то об этом никто бы не говорил. Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса, но главное — мы одержали победу», — цитирует Кукурелью Marca.

В полуфинале чемпионата Европы – 2024 сборная Испании встретится с Францией.