Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об отсутствии ярких звёзд на чемпионате Европы – 2024.

«Предлагаю досмотреть чемпионат Европы до конца. Потому что может кто-то ещё вспыхнуть. Бывают такие вещи, когда уже в завершающих стадиях становится кто-то героем или звездой турнира вообще.

Тем не менее такая тенденция есть, и таких ярких, к сожалению, открытий нет. Хотя есть молодые ребята и в Испании, Германии или Португалии. Этот Евро показывает, что есть перспективная молодёжь», — сказал Балахнин.

9 и 10 июля пройдут полуфинальные игры Евро-2024. Сначала Испания сыграет с Францией, затем Англия проведёт матч против Нидерландов. Обе встречи начнутся в 22:00 мск.