Озвучены причины проблем Мбаппе на Евро-2024

Килиан Мбаппе на чемпионате Европы пока забил всего лишь один гол, причём с пенальти. На страницах Le Parisien вышел материал, в котором объясняются проблемы капитана сборной Франции на континентальном футбольном форуме.
Авторы указывают сразу на несколько причин, в частности на мысли Мбаппе о политической ситуации во Франции, а также на конфликт Килиана с «ПСЖ», откуда он перебрался в «Реал» свободным агентом.
Кроме того, подчёркиваются физические проблемы Мбаппе, и дело здесь не только в травме носа, из-за которой форварду приходится играть в неудобной маске. Так, у Мбаппе ещё до Евро были проблемы со спиной и коленом.
В полуфинале Евро-2024 сборная Франции сыграет против Испании.
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