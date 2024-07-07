Озвучены причины проблем Мбаппе на Евро-2024

Килиан Мбаппе на чемпионате Европы пока забил всего лишь один гол, причём с пенальти. На страницах Le Parisien вышел материал, в котором объясняются проблемы капитана сборной Франции на континентальном футбольном форуме.

Авторы указывают сразу на несколько причин, в частности на мысли Мбаппе о политической ситуации во Франции, а также на конфликт Килиана с «ПСЖ», откуда он перебрался в «Реал» свободным агентом.

Кроме того, подчёркиваются физические проблемы Мбаппе, и дело здесь не только в травме носа, из-за которой форварду приходится играть в неудобной маске. Так, у Мбаппе ещё до Евро были проблемы со спиной и коленом.

В полуфинале Евро-2024 сборная Франции сыграет против Испании.

Названа необычная причина плохой игры Мбаппе на Евро-2024