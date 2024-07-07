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Чемпионат Европы по футболу 2024

Линекер предложил кандидата на пост главного тренера сборной Англии

07 Июля 2024 • 14:49 Комментировать (1)
Нидерланды
...
Англия
10.07 22:00

Известный в прошлом футболист Гари Линекер считает, что после чемпионата Европы в сборной Англии сменится главный тренер.

«Думаю, это будет последний турнир Гарета Саутгейта, что бы ни случилось. Даже если Англия выиграет Евро, он уйдёт сам. Он примет такое решение.

Я бы не оставил без внимания кандидатуру Фрэнка Лэмпарда. Думаю, он понимает тактические моменты, и футболисты сразу же будут его уважать. На мой взгляд, ему в каком-то смысле не повезло в тренерской карьере», - сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Отметим, что Фрэнк Лэмпард уже больше года не имеет тренерской работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Фрэнк Лэмпард Гари Линекер Гарет Саутгейт ещё теги

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НИДЕРЛАНДЫ АНГЛИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
07 Июля 2024 в 15:19
ай ентат иксперд паходу точно с башкой не дружыт.. хотя если ты хочешь неудач англам лемпард падайдет.. А-ха-ха-ха! )))
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