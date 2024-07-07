Линекер предложил кандидата на пост главного тренера сборной Англии

Известный в прошлом футболист Гари Линекер считает, что после чемпионата Европы в сборной Англии сменится главный тренер.

«Думаю, это будет последний турнир Гарета Саутгейта, что бы ни случилось. Даже если Англия выиграет Евро, он уйдёт сам. Он примет такое решение.

Я бы не оставил без внимания кандидатуру Фрэнка Лэмпарда. Думаю, он понимает тактические моменты, и футболисты сразу же будут его уважать. На мой взгляд, ему в каком-то смысле не повезло в тренерской карьере», - сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

Отметим, что Фрэнк Лэмпард уже больше года не имеет тренерской работы.