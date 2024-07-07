Роналду впервые засветился на видео после вылета с Евро-2024

Сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы уже по итогам четвертьфинала. Команда Роберто Мартинеса проиграла Франции по пенальти после нулевой ничьей.

Модель Джорджина Родригес опубликовала в социальных сетях видео из дома. В коротком ролике мельком появляется звёздный Криштиану Роналду, который поле вылета с Евро-2024 пока не особенно активный в социальных сетях – он сделал только одну публикацию. На видео Роналду лежит на диване и расслабляется.

«Добро пожаловать домой, моя любовь», - написала Джорджина на видео. Очевидно, Криштиану Роналду предпочёл бы вернуться к семье на недельку позже – после финала. Но пройти французов португальцам не удалось.