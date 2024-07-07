Названа необычная причина плохой игры Мбаппе на Евро-2024

Многие ожидали, что Килиан Мбаппе будет блистать на чемпионате Европы. Особенно после того, как звёздный форвард стал капитаном сборной Франции. Впрочем, в четырёх играх на турнире (одну игру Килиан пропустил из-за травмы носа) Мбаппе забил всего лишь один гол – с пенальти.

Как сообщает Cerfia, ссылаясь на Le Parisien, одной из причин плохой игры Мбаппе на Евро-2024 является политическая ситуация во Франции. Футболист обеспокоен делами на родине и много об этом думает.

Сборная Франции в пяти играх Евро-2024 забила всего лишь три гола, но при этом смогла дойти до полуфинала. Там соперником команды Дидье Дешама будет сборная Испании.