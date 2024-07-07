Почему Криштиану Роналду должен завершить карьеру в сборной Португалии

Наше мнение не является нестандартным. Многие считают, что Криштиану Роналдутянет свою сборную вниз. И в этом есть свои резоны, причём обоснованные.

Данный турнир показал, что Роналду не сможет смириться с тем, что его роль стала меньше, чем раньше. Я не знаю, как можно рассчитывать на абсолютное лидерство в топ-сборной, играя в Саудовской Аравии. Если ты не играешь против лучших, то твои прошлые инстинкты притупляются, и делаешь ты всё чуть медленнее, чем раньше. И не будем забывать, что Криштиану 39 лет. Мы знаем, насколько он трудолюбив, но возраст не может не сказываться. Да и видно, что Роналду ментально не готов к уменьшению своей роли. Он неудачно пробивал штрафные против словенцев, продолжил этим заниматься в матче с французами. И его не смущает тот факт, что в сборной из 61 штрафного он забил только один. Но бог с ними, с этими штрафными. Проблема здесь гораздо глубже. Роналду убеждён, что все важные моменты он решит за счёт своего опыта. Мыслит он следующим образом: «Я прошел через всё: пот, слёзы, разочарования и большие победы. Мои партнёры не видели и половины того, через что прошёл я. Поэтому я могу в решающие моменты брать ответственность на себя». Однако результат такой уверенности, как мы видим, совершенно противоположный.

Плохо также и то, что от Роналду, прямо или косвенно, зависят кадровые решения. Гуляет мнение, что если его не поставить в старт, то Мартинес будет отправлен в отставку. Неизвестно, правда это или нет, но не с воздуха же оно взялось. В любом случае в такой обстановке наставиник не сможет спокойно работать.

Обратимся к цифрам, чтобы не быть голословными, говоря о результативности Криштиану. За турнир Роналду нанёс 23 удара и не забил ни одного гола. Это был его первый топ-турнир, в котором Рон ни разу не отличился. Также на его счету незабитый пенальти.

Из-за него сборная играет в навес – бол, притом что в команде собраны интеллектуальные футболисты, способные отдать классный пас. Примеры Бернарду Сильвы и Бруну Фернандеша не дадут соврать. Они могли бы играть в комбинационный футбол, но вместо этого были вынуждены постоянно навешивать на Роналду. Оттого и игра «европейских бразильцев» становилась всё банальнее. Правда, во втором тайме матча с Францией португальцы уже перешли к игре в пас и даже стали что-то создавать без участия Роналду.

Да и банально – Криштиану занимает место другого человека в основном составе. Если бы вместо него играл Жота, то результат мог быть совсем иным. И совершенно точно игра португальцев была бы более вариативной.

Конечно, я бы мог сказать, что пусть Рон остаётся в качестве дядьки, который поддерживает своих ребят. Или пусть усиливает свою сборную после 75-й минуты, выходя на замену. Но жизнь показала, что он с такой ролью никогда не свыкнется. И выход здесь только один – дальше двигаться и развиваться, но уже без Роналду.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич