Педри ответил на извинения Крооса

На днях на чемпионате Европы проходил четвертьфинал между сборными Испании и Германии. В самом начале этой игры травму получил испанский полузащитник Педри. Молодой игрок травмировался после жёсткого фола в исполнении Тони Крооса.

Кроос извинился перед Педри, и теперь испанский футболист ответил немцу в социальных сетях.

«Спасибо, Тони Кроос, за твоё сообщение. Это футбол, и такие вещи случаются. Твоя карьера и твой послужной список останутся навсегда», - написал Педри.

Отметим, что Тони Кроос принял решение завершить игровую карьеру в 34 года. Матч против Испании, который Германия проиграла 1:2, стал для Крооса последним.