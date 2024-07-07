Суперкомпьютер назвал двух финалистов Евро-2024

На чемпионате Европы осталось всего лишь три матча – полуфиналы и финал. Борьбу за трофей продолжают четыре команды – сборные Испании, Франции, Нидерландов и Англии. На стадии полуфинала испанцы сыграют с французами, а нидерландцы – с англичанами. Эти поединки состоятся уже скоро – 9 и 10 июля соответственно.

Специалисты из Opta с помощью суперкомпьютера просчитали шансы команд на попадание в финал. Таким образом, были названы вероятные финалисты Евро-2024 – ими являются сборные Франции (шансы в полуфинале – 51%) и Англии (53%).

Финальный матч чемпионата Европы пройдёт 14 июля в Берлине.

Суперкомпьютер высчитал шансы команд выиграть Евро-2024