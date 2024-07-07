Суперкомпьютер высчитал шансы команд выиграть Евро-2024

На чемпионате Европы завершилась стадия четвертьфинала. По её итогам были сформированы две полуфинальные пары: Испания – Франция и Нидерланды – Англия. Эксперты из Opta запустили суперкомпьютер и вычитали шансы команд выиграть текущий турнир.

Шансы сборных Испании и Франции равны – они оцениваются в 30%. Дальше идёт сборная Англии с показателем в 23%. Замыкает список сборная Нидерландов, шансы которой составляют 17%.

Полуфинальные матчи чемпионата Европы пройдут 9 и 10 июля, а решающая битва за трофей запланирована на 14 июля.

Стоит сказать, что перед стартом Евро-2024 главным фаворитом многие эксперты называли Англию.