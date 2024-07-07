Беллингем выбрал соперника в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем заявил, что хочет сыграть в финале чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Испании.

«Финал с Испанией? Надеюсь, что так и будет. Эта команда показывает отличный футбол последние три недели. Поэтому все возможно», - передает слова футболиста газета Marca.

Испания встретится с Францией в первом полуфинальном матче. Игра запланирована на 9 июля. Второй полуфинал между Англией и Нидерландами состоится 10 июля. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

Финальный поединок чемпионата Европы пройдет в воскресенье, 14 июля.