Кроос выступил с обращением после завершения карьеры

«Вот и все. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто принимал меня таким, какой я есть. Спасибо болельщикам за потрясающую поддержку. Большая благодарность всем клубам и тренерам за оказанное доверие, а также партнерам по командам. Также спасибо моим агентам, с которым мы стали друзьями, и моей жене. Футбол – классная игра. Не благодарите. Конец», - написал 34-летний немецкий футболист.