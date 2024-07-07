Булыкин - о сборной Англии: «Игра забывается, а результат остаётся»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру национальной команды Англии на чемпионате Европы – 2024.
«Если команда станет чемпионом Европы, то мало кто скажет, что они показывали скучный футбол. Есть хорошая поговорка: игра забывается, а результат остается», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-Экспресса».
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии играла против команды Швейцарии. Матч завершился вничью со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее были британцы – 5:3. За путевку в финал турнира подопечные Гарета Саутгейта сразятся с Нидерландами.
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