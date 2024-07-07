Динияр Билялетдинов: «Англия может заскочить в финал Евро»

«Англия весь турнир вызывает вопросы. Но такой игрой может и в финал заскочить. Прагматичная игра на результат. Пока везет. От этой сборной большего не ждал. Блеклая, но приносит результат», - передает слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».