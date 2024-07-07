Динияр Билялетдинов: «Англия может заскочить в финал Евро»

Известный в прошлом российский полузащитник Динияр Билялетдинов высказался о выходе национальной команды Англии в полуфинал чемпионата Европы – 2024.
«Англия весь турнир вызывает вопросы. Но такой игрой может и в финал заскочить. Прагматичная игра на результат. Пока везет. От этой сборной большего не ждал. Блеклая, но приносит результат», - передает слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале Евро сборная Англии в серии пенальти переиграла команду Швейцарии. Подопечные Гарета Саутгейта пробились в полуфинал соревнований, где им будет противостоять сборная Нидерландов.
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