Тренер сборной России: Мы вышли бы в плей-офф Евро-2024

Тренер сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос, как национальная команда выступила бы на чемпионате Европы – 2024.

«Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сборная России смогла бы выйти в плей-офф турнира.

Сегодня, 7 июля, легенды сборной России проведут ретроматч против легенд Беларуси. Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Стоит сказать, что Онопко тоже должен принять участие в выставочном матче.