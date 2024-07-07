Канчельскис высказался о Криштиану Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о 39-летнем центрфорварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Если бы Португалия прошла дальше, то все бы нахваливали Роналду. Он великий футболист и великий человек. Но все мы не молодеем, время берёт своё. Роналду я могу сказать только слова благодарности», - передает слова эксперта Metaratings.ru.
Напомним, что сборная Португалии вылетела с чемпионата Европы на четвертьфинальной стадии. Подопечные Роберто Мартинеса в серии послематчевых пенальти уступили национальной команде Франции.
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