Булыкин назвал команды, которые сыграют в финале Евро-2024

Экс-игрок нидерландского «Аякса» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, кто окажется в финале чемпионата Европы – 2024.

— Думаю, в финале Евро должны встретиться Англия с Испанией. Но футбол интересен своей непредсказуемостью и эмоциями, — приводит слова Булыкина спортивный портал «Чемпионат».

Чемпионат Европы – 2024, который проходит в Германии, постепенно близится к своему завершению. В рамках полуфинала турнира Испания встретится с Францией, а Англия — с Нидерландами. Матчи Евро пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Финальный поединок главного турнира текущего лета запланирован на 14 июля.