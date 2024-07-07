Онопко назвал сборную, которой желает победы на Евро-2024

Член тренерского сборной России Виктор Онопко поделился мнением о проходящем в Германии чемпионате Европы – 2024.

«Кто выиграет Евро? Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда», - передает слова Онопко «РБ Спорт».

Напомним, что на чемпионате Европы вскоре будут сыграны полуфинальные матчи. В первом поединке силами померяются сборные Испании и Франции, а во втором – Англии и Нидерландов.

Финальная встреча престижного турнира пройдет в воскресенье, 14 июля.

В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро