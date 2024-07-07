Барбоза уверен, что без Роналду Португалия была бы главным претендентом на золото Евро-2024

Агент из Португалии Паулу Барбоза высказался о результате своей национальной команды на чемпионате Европы – 2024.

Агент считает, что португальцы превзошли по игре Францию, поэтому поражение стало очень обидным.

Напомним, Португалия проиграла Франции в серии пенальти в рамках 1/4 финала и покинула Евро-2024.

— Результат отражает действительность. Уверен, без Роналду Португалия была бы главным претендентом на победу в Евро-2024. Но ситуация такая, что тренер не может его убрать, — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

На чемпионате Европы – 2024 Роналду принял участие в пяти матчах, в которых ни разу не смог отличиться, но сделал один ассист.