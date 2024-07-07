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Чемпионат Европы по футболу 2024

Черчесов: «Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки»

07 Июля 2024 • 12:22 Комментировать
Испания
...
Франция
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09.07 22:00

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился комментарием об игре команд на текущем чемпионате Европы.

«Вы говорите про упрощение игры, а я говорю про эффективность. Мы же выходим всегда побеждать. Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист напомним, что при нем сборная России тоже играла не зрелищно, ведь все понимали качества Артёма Дзюбы. Черчесов отметил, что команда играла так не по его прихоти, а просто игрокам было комфортно играть на Дзюбу.

Чемпионат Европы постепенно приближается к своему завершению. 9 и 10 июля пройдут полуфинальные матчи турнира, в которых сыграют Испания – Франция и Нидерланды – Англия.

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Сборная России Станислав Черчесов Артём Дзюба Сборная Казахстана ещё теги

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