Терёхин рассказал, чем его разочаровал чемпионат Европы

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфиналах чемпионата Европы, прошедших в субботу.

- Как восприняли победу Англии над Швейцарией?

- Игра была равная. Все решилось в серии пенальти, а это всегда лотерея. Вообще Англия играет скучно. Все происходит только за счет индивидуального мастерства отдельных футболистов. Беллингем забил в прошлой игре непонятный мяч. И во встрече со швейцарцами то же самое. Не знаю, что ловил вратарь. Может, он не видел удар.

- Англия на этом турнире многих разочаровывает своей игрой. Вас тоже?

- В целом на этом Евро нет яркий сборных. Сколько матчей я уже посмотрел, кого-то выделить не могу. Немцы вылетели по делу. Испанцы ничего сверхвыдающегося не показывают. У них еще смена поколений идет. Таких игроков, как Хави, Иньеста нет. Из Ямаля сделали звезду, но ему до этого еще далеко, лет десять. Поэтому Евро получается скучным. Мало голов, моментов. Все сборные играют в достаточно закрытый футбол.

- Что скажете по выступлению Швейцарии на этом Евро?

- В целом они играли более-менее. С англичанами у них матч был выигрышным, если бы не пропустили этот мяч. А так доехали бы до конца и победили. Этот дурной гол им все испортил.

- Как вам матч Нидерланды – Турция?

- Чуть повеселее. За счет класса голландцы и побелили. А что касается Турции, она добралась до своего потолка. В группе сборная выглядела достойно. А на такой стадии должно присутствовать везение.

- Теперь Нидерланды сыграют с Англией. Что думаете об этом противостоянии?

- Англия опять будет играть в свой стоячий, неинтересный футбол. Зато она добивается результата. Как и Франция, которая тоже ничего не показывает. Но самое главное – результат. Он все перекрывает.

- Испания будет фаворитом в матче с Францией?

- Да нет. В этой паре нет фаворита. Поставь судья пенальти во встрече с немцами, они бы его забили и прошли дальше. По мне это чистый одиннадцатиметровый.

- Кого мы увидим в финале Евро?

- Даже не знаю. Я уже все сборные посмотрел и ничего интересного не увидел. Звезды закончились во всех сборных. Есть легкое разочарование от этого Евро. Даже навскидку вспомнить какой-то интересный матч я не могу. И никто из футболистов не блеснул.

Елена Григорьевская