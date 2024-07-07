Мостовой оценил победу Англии в четвертьфинале Евро

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы сборной Англии над командой Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. Кто не хочет матчи Англии - не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Напомним, что Англия прошла Швейцарию в серии пенальти и теперь встретится в полуфинале с Нидерландами. Во втором матче 1/2 финала Евро-2024 сойдутся сборные Франции и Испании.
Бан пользователя