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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мостовой оценил победу Англии в четвертьфинале Евро

07 Июля 2024 • 12:14 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы сборной Англии над командой Швейцарии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. Кто не хочет матчи Англии - не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что Англия прошла Швейцарию в серии пенальти и теперь встретится в полуфинале с Нидерландами. Во втором матче 1/2 финала Евро-2024 сойдутся сборные Франции и Испании.

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