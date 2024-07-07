В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро

Немецкие болельщики создали петицию с призывом переиграть матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Германии и Испании. Об этом рапортуют журналисты Sky Sport Deutschland.

Как стало известно источнику, более 300 тысяч фанатов проголосовали за повторный поединок Германия – Испания. Инициатор петиции считает, что главный рефери матча Энтони Тейлор плохо отработал и ошибочно не поставил пенальти после попадания мяча в руку защитника Марка Кукурельи.

Напомним, что матч завершился поражением Германии в овертайме со счетом 1:2.

Бывший судья ФИФА вынес решение по неназначенному пенальти на Кукурелье