Александер-Арнольд считает, что сборная Англии может обыграть любого соперника

Трент Александер-Арнольд, игрок английской сборной, высказался после выхода национальной команды в полуфинал Евро-2024.

В субботу команда Гарета Саутгейта по пенальти прошла Швейцарию и в полуфинале турнира встретится с Нидерландами, матч пройдёт 10 июля и начнётся в 22:00 по мск.

- Было очень важно одержать победу. Мы верили в свои силы. У нас есть настрой, чтобы выиграть у любой команды. Это была ещё одна хорошая победа, мы показали командный дух, - цитирует английского защитника пресс-служба УЕФА.

Трент на Евро-2024, проходящем в Германии, принял участие в четырёх матчах, но не смог отличиться.