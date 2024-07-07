Боков дал прогноз на полуфиналы Евро

Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о четвертьфиналах чемпионата Европы, прошедших в субботу.

- Как восприняли победу Англии над Швейцарией, которая далась первым с большим трудом?

- Англия меня разочаровывает, потому что у нее нет ни красивой, ни эффективной игры. Но главное, она проходит дальше. Если дойдет до финала, то потом уже никто не сможет сказать, что у нее были какие-то плохие матчи. Сейчас будет главным мобилизоваться на полуфинал и идти вперед. Может быть, даже жертвуя красивой игрой в угоду результату.

- Учитывая то, что англичане победили Швейцарию лишь в серии пенальти, есть ли какой-то факт везения в этом результате?

- Есть, конечно, ведь пенальти - это дело непредсказуемое. Хотя их все тренируют.

- Пишут, что у Пикфорда была шпаргалка на бутылке, куда следует прыгать, когда удар наносит тот или иной игрок.

- Я и говорю, что вратари серьезно готовятся к этой серии. Как и другие футболисты.

- Что скажете по выступлению Швейцарии на этом Евро?

- Для меня стало неожиданностью, что она попала в такую дальнюю стадию турнира. Мне кажется, всё благодаря командной игре. Мы видели сборную Португалии с классическим игроком первого плана в лице Роналду. Все остальные уходили на второй план. А у Швейцарии играла вся команда. Как и у Турции.

- Турция покинула Евро. Она добралась до потолка или прыгнула выше головы?

- Это очень хорошая сборная. Я прогнозировал, что открытием турнира будут Турция и Грузия. Грузины вышли из группы, но дальше не прошли, а Турция за счет сплоченности, тренерского ума и командного духа смогла забраться в четвертьфинал. Думаю, у них был потенциал пройти еще дальше.

- Теперь Нидерланды сыграют с Англией. Что думаете об этом противостоянии?

- Никому из этих сборных я не симпатизирую, потому что ни одна из них не показывает добротного футбола. Играют как рационализаторы. А финала была достойна Германия, но там сетка была сильная. Так что из этой пары кто-то выйдет в финал малой кровью.

- Испания выбила Германию. Пройдет ли она Францию во втором полуфинале?

- Пройдет. Хотя будет тяжело, потому что три футболиста не смогут играть из-за карточек. А французы на этом турнире показывают не то, что хотелось бы видеть в их исполнении.

Елена Григорьевская