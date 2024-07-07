Легенда «Спартака» назвал скучным чемпионат Европы - 2024

Легендарный вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился впечатлениями от матчей 1/4 финала чемпионата Европы – 2024.
«Проходит скучноватый чемпионат Европы, те же французы прошли по пенальти. Посмотрим, что будет в остальных матчах», – передает слова Дасаева Metaratings.ru.
Напомним, что в полуфинал чемпионата Европы пробились сборные Испании, Франции, Англии и Швейцарии. Игры 1/2 финала состоятся 9 и 10 июля. Финальный поединок турнира пройдет в воскресенье, 14 июля.
Предыдущий чемпионат Европы выиграла национальная команда Италии, победившая Англию в серии послематчевых пенальти.
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