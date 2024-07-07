Колыванов: «Англия потихонечку проходит дальше, вообще не показывая комбинационной игры»

Игорь Колыванов, известный российский специалист, прокомментировал выход сборной Англии в полуфинал Евро-2024.

Коллектив Гарета Саутгейта 6 июля одержал победу над Швейцарией в серии послематчевых пенальти и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с Нидерландами. Матч пройдёт 10 июля, начало запланировано на 22:00 по мск.

- Англия потихонечку проходит и проходит дальше, вообще не показывая комбинационной игры. Говорят, что кто-то не играет, а проходит дальше. Я даже не знаю, как характеризовать их команду, - передаёт слова Колыванова «Чемпионат.сом».

Напомним, Евро проходит на полях Германии с 14 июня, финальный матч пройдёт 14 июля.