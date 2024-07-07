В РФС высказались о ситуации с рукой Кукурельи на Евро-2024

Павел Каманцев, председатель судейского комитета РФС, в беседе с журналистами высказался о работе арбитров в матче четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Испании и Германии.

«Ничего фатального не увидел, спорные решения всегда будут. Очевидных ошибок не было, а дальше можно дискутировать - был ли пенальти или нет. У нас есть свое мнение, но не будем его озвучивать», - передает слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в овертайме матча мяч попал в руку защитника Марка Кукурельи после удара по воротам Джамала Мусиалы. Главный рефери встречи Энтони Тейлор не увидел в этом моменте пенальти. Германия проиграла Испании со счетом 1:2.