Симонс: «Победа над Турцией не далась нам легко»

​Хави Симонс, полузащитник сборной Нидерландов, дал свой комментарий по поводу прошедшего матча чемпионата Европы – 2024 с Турцией.

Встреча состоялась 6 июля и завершилась победой Нидерландов со счётом 2:1.

- Очень напряжённая игра, у соперника высокий уровень. Мы смогли одержать победу и пройти дальше, но это не далось нам легко.

Теперь нам нужно будет проанализировать сборную Англии, этот матч будет тяжёлым испытанием длял нас. Будем работать над этим и постараемся порадовать наших болельщиков, - передаёт слова футболиста Sport.es.

Встреча между Нидерландами и Англией пройдёт 10 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.