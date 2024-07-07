Симонс: «Победа над Турцией не далась нам легко»

Хави Симонс, полузащитник сборной Нидерландов, дал свой комментарий по поводу прошедшего матча чемпионата Европы – 2024 с Турцией.
Встреча состоялась 6 июля и завершилась победой Нидерландов со счётом 2:1.
- Очень напряжённая игра, у соперника высокий уровень. Мы смогли одержать победу и пройти дальше, но это не далось нам легко.
Теперь нам нужно будет проанализировать сборную Англии, этот матч будет тяжёлым испытанием длял нас. Будем работать над этим и постараемся порадовать наших болельщиков, - передаёт слова футболиста Sport.es.
Встреча между Нидерландами и Англией пройдёт 10 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.
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