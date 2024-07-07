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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мор высказался после вылета сборной Турции с Евро-2024

07 Июля 2024 • 10:45 Комментировать
Нидерланды
2:1
Турция

Эдуард Мор, в прошлом игрок столичного «Спартака», подвёл итоги четвертьфинального матча Евро-2024 между Нидерландами и Турцией.

Встреча прошла в Берлине 6 июля и завершилась победой коллектива Рональда Кумана со счётом 2:1.

- Мне понравился этот матч, была видна тренерская работа, было видно, чего хотят тренеры. Нидерланды благодаря классу своих футболистов смогли отыграться и забить два гола. Понравилась, что турки в конце прижали соперника к воротам и должны были сравнивать. Судьба матча не была решена до последней секунды, - заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Турция завершила своё выступление на Евро, а Нидерланды пробились в полуфинал, где встретятся с Англией, матч пройдёт 10 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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