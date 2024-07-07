Карпукас назвал сборные, которые сыграют в финале Евро

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, какие сборные понравились на чемпионате Европы, а какие разочаровали.

- Кто станет чемпионом Евро?

- Мне всегда нравилась сборная Испании и в целом испанский футбол, поэтому болею за эту сборную на чемпионате Европы. Нравится, как эта команда играет тактически. Испания давно далеко не проходила по сетке. Хочется ее похвалить за выступление в этот раз.

- Кто попадет в финал помимо Испании?

- Думаю, это будет Англия.

- Какие сборные понравились на Евро?

- Австрия, Дания и Германия. Импонирует качество игры, которые показывают эти команды.

- Немцы очень жестко играли против испанцев в четвертьфинале, травмировали Педри. Их грубость не смущает?

- По мне должны были давать две желтые карточки и удалить Крооса, но, может, судья захотел с ним красиво попрощаться. Он этого заслужил своей карьерой.

- Какая сборная стала главным открытием турнира?

- Грузины – молодцы. Они вышли из группы, это для них большое достижение.

- От каких команд ждали большего на турнире? Кто разочаровал своим выступлением?

- Из топ-сборных не понравились Италия и Англия. Также назову Францию. В противостоянии с Португалией, команда Роналду мне больше импонировала, чем французы.

Елена Григорьевская