Карпукас назвал сборные, которые сыграют в финале Евро

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, какие сборные понравились на чемпионате Европы, а какие разочаровали.
- Кто станет чемпионом Евро?
- Мне всегда нравилась сборная Испании и в целом испанский футбол, поэтому болею за эту сборную на чемпионате Европы. Нравится, как эта команда играет тактически. Испания давно далеко не проходила по сетке. Хочется ее похвалить за выступление в этот раз.
- Кто попадет в финал помимо Испании?
- Думаю, это будет Англия.
- Какие сборные понравились на Евро?
- Австрия, Дания и Германия. Импонирует качество игры, которые показывают эти команды.
- Немцы очень жестко играли против испанцев в четвертьфинале, травмировали Педри. Их грубость не смущает?
- По мне должны были давать две желтые карточки и удалить Крооса, но, может, судья захотел с ним красиво попрощаться. Он этого заслужил своей карьерой.
- Какая сборная стала главным открытием турнира?
- Грузины – молодцы. Они вышли из группы, это для них большое достижение.
- От каких команд ждали большего на турнире? Кто разочаровал своим выступлением?
- Из топ-сборных не понравились Италия и Англия. Также назову Францию. В противостоянии с Португалией, команда Роналду мне больше импонировала, чем французы.
Елена Григорьевская
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