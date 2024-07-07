Фонсека: «Роналду не будет хорошей опцией на ЧМ-2026»

Бывший футболист лиссабонской «Бенфики» Антониу Фонсека в беседе с журналистами высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024.

«Считаю, что Криштиану Роналду в лучшем случае провел средний турнир. Не думаю, что это будет хорошая опция на ЧМ-2026, у нас есть другие варианты в атаке», - передает слова Фонсеки Metaratings.ru.

39-летний Криштиану провел на чемпионате Европы пять поединков, в которых отметился лишь одной результативной передачей. Португалия завершила свое участие на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от сборной Франции в серии пенальти.