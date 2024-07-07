Экс-игрок сборной Португалии: «Мы справедливо проиграли Франции»

Экс-футболист сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Антониу Фонсека высказался о вылете подопечных Роберто Мартинеса с чемпионата Европы – 2024.

«Против Франции был равный матч, в котором обе команды имели свои моменты. Думаю, что это справедливый результат для Португалии, учитывая, что мы не забивали в последних трех матчах», - цитирует слова Фонсеки Metaratings.ru.

Напомним, что в четвертьфинале Евро сборная Португалии потерпела поражение от команды Франции (0:0, 3:5 пен.).

В первом полуфинале французам будет противостоять Испания, а в другом силами померяются сборные Англии и Нидерландов.