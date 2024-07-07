Шикунов: «Кроосу рано заканчивать карьеру, но он захотел уйти на пике»

Александр Шикунов, футбольный функционер, высказался о Тони Кроосе, который завершил профессиональную карьеру.

- Что касается завершения карьеры Крооса, то человек, может быть, устал даже не физически. Потому что он потрясающе выглядел на чемпионате Европы, выдавал отличные матчи. Смотришь на него и думаешь: «Ты чего заканчиваешь карьеру? В 23 года так не играют, как ты». Ему рано заканчивать карьеру, но он захотел уйти на пике, - передаёт слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, Кроос сообщил о решении завершить карьеру футболиста по ходу минувшего сезона, встреча сборной Германии против Испании, прошедшая 5 июля, стала для 34-летнего игрока последней в профессиональной карьере. Немецкий футболист на протяжении 10 сезонов выступал за мадридский «Реал».