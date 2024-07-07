Семья Роналду обнималась с Мбаппе после вылета Португалии с Евро

В четвертьфинале чемпионата Европы – 2024 состоялось противостояние между сборными Франции и Португалии. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти победу отпраздновали «трёхцветные» - 5:3.

После завершения поединка звездный нападающий Франции Килиан Мбаппе пообщался с семьей Криштиану Роналду. 25-летний футболист обнимался с матерью и сыном звездного португальца. При этом рядом не были ни КриРо, ни его девушки Джорджины Родригес.

В полуфинале чемпионата Европы, проходящего в Германии, подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной сборной Испании. Матч пройдет 9 июля.

Сестра Роналду обратилась к Мбаппе после поражения Португалии