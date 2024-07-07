Пепе задали вопрос о будущем в сборной Португалии

Центральный защитник сборной Португалии Пепе не стал отвечать на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«В данный момент это неважно. У меня еще будет время, чтобы обдумать будущее. Сейчас я хочу поблагодарить своих товарищей за игру на турнире. Футбол бывает жесток», - передает слова 41-летнего футболиста Record.

Пепе защищает цвета национальной команды с 2007 года. Он провел 136 поединков и отметился семью забитыми мячами.

Португалия вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/4 финала. Подопечные Роберто Мартинеса уступили в серии пенальти Франции.