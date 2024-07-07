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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пепе задали вопрос о будущем в сборной Португалии

07 Июля 2024 • 10:07 Комментировать

Центральный защитник сборной Португалии Пепе не стал отвечать на вопрос о своем будущем в национальной команде после вылета с чемпионата Европы – 2024.

«В данный момент это неважно. У меня еще будет время, чтобы обдумать будущее. Сейчас я хочу поблагодарить своих товарищей за игру на турнире. Футбол бывает жесток», - передает слова 41-летнего футболиста Record.

Пепе защищает цвета национальной команды с 2007 года. Он провел 136 поединков и отметился семью забитыми мячами.

Португалия вылетела с чемпионата Европы на стадии 1/4 финала. Подопечные Роберто Мартинеса уступили в серии пенальти Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Пепе Сборная Португалии
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