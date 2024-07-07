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Чемпионат Европы по футболу 2024

Германия должна была проигрывать Испании, в их поражении нет ничего удивительного

07 Июля 2024 • 12:00 Комментировать

Сборная Германии проиграла Испании в 1/4 финала Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит итоги матча и объясняет, почему в этом поражении нет ничего удивительного.

Знаете, в некоторых случаях нужно делиться своим мнением по горячим следам, а иногда лучше чуть-чуть подостыть. Я решил остановиться на втором варианте в силу разных причин. Во-первых, на эмоциях многое может остаться незамеченным. Во-вторых, большинство мировых экспертов предпочло вариант аналитики «с пылу с жару». Выбрав второй вариант, мы даём нашему читателю альтернативный вариант, а он уже сам найдёт различия.

Увидели ли болельщики то, что хотели? Безусловно. Во встрече было всё: интрига, напряжение, мандраж, ошибки, высокие скорости, изменения сюжета, а самое главное – драма.

В нашем мире есть такое не очень правильное понятие – стереотипом оно зовется. Предлагаю данный матч рассмотреть под призмой разрушения этих стереотипов.

Сражение подспудно рассматривали как скрытый финал. Со старта я считал, что это далеко не так. У меня не было уверенности в пределе прочности команды Нагельсманна. После вчерашней игры я понял, что и испанцев рано в финалисты записывать. Но обо всем по порядку.

Мне непонятно, почему немецкую сборную возвели в ранг чуть ли не главного фаворита. Считаю, что для такой оценки недостаточно уверенно победить Шотландию и Венгрию. Немцы споткнулись о крепкий орешек в виде сборной Швейцарии, и у «бундестим» сразу же появились проблемы. Не убедили они и в матче с Данией. Если бы не вся эта эпопея с ВАРом, то викинги попили бы кровушки у хозяев. Я не говорю о несправедливости решений – здесь вопросов нет. Но если бы датчане успели отойти от шока за не засчитанный гол в ворота Германии, то всё могло бы повернуться в любую сторону. И с таким бэкграундом немцы подошли к игре с Испанией! Только встреча с пиренейцами показала истинную силу команды Нагельсманна. Пусть они и уступили, но мы увидели, что эта сборная могла бы претендовать на финал. Тем не менее немецкой сборной всё равно не хватает класса, чтобы возвести её в ранг абсолютного фаворита. Даже если бы они победили – у вас есть уверенность, чтобы немцы взяли бы верх над французами? Естественно, что нет. Да и не стоит забывать, что Рюдигер пропустил бы матч против «мушкетёров». Да, немецкая сборная крепкая, но пока она на стадии своего становления. Все знают, насколько силён тактически Юлиан Нагельсманн, но ему нужно время. Не считая Евро, он провёл всего шесть товарищеских матчей в статусе главного тренера, что катастрофически мало. Когда он пройдёт с командой отборочный цикл, то Германия уже будет значительно окрепшей, так как бундестренер сможет поставить команду на рельсы, чего он по времени не смог сделать на домашнем турнире.

Казалось, «Красная фурия» вызывала меньше вопросов. Она меньше всех пропускала на турнире, чуть ли не больше всех забивала, плюс в игре испанцев чувствовался предел прочности. Они, в отличие от других топов, уверенно разбирались с прямыми конкурентами. Речь о матчах с хорватами и итальянцами. И мы уже могли судить о силе испанской сборной. Как бы парадоксально это ни звучало, но вчерашняя встреча показала, что и испанцев мы рано записали в будущие финалисты.

Сейчас объясню почему. Во-первых, когда пиренейцы повели, то на их ворота немцы взвалили целый шквал атак. Потенциальный победитель Евро не может допускать, чтобы пусть и сильный оппонент давил чуть ли не каждую минуту. Было видно, что в те минуты «Фурия Роха» не контролировала ситуацию, а для команды с такими задачами это недопустимо. Во-вторых, мне не понравилось, что даже при счёте 2:1 немцы сумели найти свой острый момент. И это притом что решающий гол был забит на 120-й минуте. Испанцам будет очень сложно в полуфинале, хотя бы потому, что в силу разных причин в матче не примут участия Карвахаль, Ле Норман, Педри, Мората. Под вопросом участие Начо. Вот если представить, что Карвахаль не играл с Германией, то, возможно, и итог был бы иным. Его самоотверженная игра и стала одной из причин победы «Красной фурии» в четвертьфинале.

Считаю, что в полуфинале Франция – Испания фаворитами будут «трёхцветные». Безусловно, это был крутой четвертьфинал, но данное противостояние рано окрестили скрытым финалом.

Фото: Globallookpress.com

Антон Карасевич


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