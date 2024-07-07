Черданцев оценил игру Гюлера на чемпионате Европы

Футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением об игре талантливого турецкого полузащитника Арды Гюлера на чемпионате Европы – 2024.
«Арда Гюлер просто фантастика игрок! Одно удовольствие на его игру смотреть. Ну и первый тайм Турция тактически сыграла на мой взгляд блестяще. При том что Нидерланды играли вполне неплохо», - написал Черданцев в своем телеграм-канале.
Напомним, что сборная Турции завершила участие на чемпионате Европы, проиграв в четвертьфинале Нидерландам со счетом 1:2. В полуфинале подопечные Рональда Кумана встретятся с национальной командой Англии.
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