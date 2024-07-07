Черданцев оценил игру Гюлера на чемпионате Европы

«Арда Гюлер просто фантастика игрок! Одно удовольствие на его игру смотреть. Ну и первый тайм Турция тактически сыграла на мой взгляд блестяще. При том что Нидерланды играли вполне неплохо», - написал Черданцев в своем телеграм-канале.