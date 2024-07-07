Сестра Роналду высказалась о слезах Криштиану на Евро-2024

«Слезы Криштиану? Такие момент сложно объяснить, их нужно ощутить на себе. Это страсть, которая живет в нем. Он испытывает большую любовь к футболу. Это итог многолетней борьбы и страданий. Мы плакали вместе с ним», - передает слова родственницы Криштиану Sic Noticias.