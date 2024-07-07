Сестра Роналду высказалась о слезах Криштиану на Евро-2024

Катя Авейру, сестра звезды сборной Португалии Криштиану Роналдо, прокомментировала эмоциональное поведение своего брата на чемпионате Европы – 2024.
«Слезы Криштиану? Такие момент сложно объяснить, их нужно ощутить на себе. Это страсть, которая живет в нем. Он испытывает большую любовь к футболу. Это итог многолетней борьбы и страданий. Мы плакали вместе с ним», - передает слова родственницы Криштиану Sic Noticias.
Напомним, что в поединке 1/8 финала чемпионата Европы против Словении 39-летний Роналду не смог переиграть с 11-метровой отметки вратаря Яна Облака. После незабитого пенальти нападающий расплакался на поле.
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