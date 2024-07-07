«ПСЖ» хочет сделать трансфер 16-летнего Ямаля крупнейшим в истории: вспоминаем самые большие сделки в мире футбола

Минувшей зимой «ПСЖ» предлагал «Барселоне» 200 миллионов евро за юное дарование Ламина Ямаля, но получил категорический отказ. В конце июня известная испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что «ПСЖ» готов увеличить своё предложение до 250 миллионов евро. Если трансфер состоится, то станет самым крупным в истории футбола. На фоне этих слухов сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить самые крупные сделки, которые видел футбольный мир.

Жоау Фелиш — из «Бенфики» в «Атлетико» (127,20 млн евро)

История Фелиша в «Атлетико» очень странная. Футболист выступал за клуб с 2019 по 2023 год, но за это время так и не смог стать одним из ключевых игроков команды, регулярно набирая при этом результативные баллы. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне периодически оставлял Фелиша на скамейке, что очень не нравилось игроку. Вероятно, там был какой-то конфликт или же просто личная неприязнь, по-другому просто невозможно объяснить действия Симеоне. Сейчас Фелиш всё ещё принадлежит «Атлетико», но минувший сезон он провёл в аренде в «Барселоне» и не горит желанием возвращаться в Мадрид.

Усман Дембеле — из «Боруссии» Дортмунд в «Барселону» (135 млн евро)

Этот трансфер можно было бы записать в число главных провалов, если бы не Хави Эрнандес. Футболист перебрался в Каталонию в августе 2017 года, но до назначения Хави на пост главного тренера француз не был железным игроком стартового состава, а в сезонах-2020/21 и 2021/22 пропустил большое количество игр из-за травм. Хави смог реанимировать карьеру Дембеле, но летом 2023 года футболист решил вернуться на родину и перебрался в «ПСЖ».

Филипе Коутиньо — из «Ливерпуля» в «Барселону» (135 млн евро)

А вот этот трансфер точно является провалом «Барселоны». В январе 2018 года «сине-гранатовые» выложили за главную звезду «Ливерпуля» 135 миллионов евро. В то время такая сумма была шокирующей, но в Каталонии никто не сомневался, что эти деньги окупятся. Однако уже через полтора года Коутиньо ушёл в аренду в «Баварию», а затем в «Астон Виллу». Первое время у бразильца вроде бы получилось вернуть форму, и летом 2022 года бирмингемский клуб выкупил его у «Барселоны» за 20 миллионов евро, но в сентябре прошлого года хавбек отправился в аренду в Катар.

Килиан Мбаппе — из «Монако» в «ПСЖ» (180 млн евро)

Что касается этого трансфера, то для «ПСЖ» он точно стал успешным. Конечно, за семь лет Мбаппе так и не удалось привести парижан к победе в Лиге чемпионов, но он внёс огромный вклад в развитие клуба. К сожалению для «ПСЖ», деньги, потраченные на Мбаппе, отбить им уже точно не удастся, ведь этим летом у Килиана истёк контракт, который он отказался продлевать и перебрался в мадридский «Реал».

Неймар — из «Барселоны» в «ПСЖ» (222 млн евро)

Вот мы и подобрались к самому крупному трансферу в истории футбола. В августе 2017 года никто не мог поверить, что Неймар на пике покинет «Барселону» и станет игроком «ПСЖ». По слухам, футболист хотел выиграть «Золотой мяч» и понимал, что в тени Лионеля Месси он это сделать не сможет. Увы, мечта бразильца не сбылась, да и вряд ли парижане могут сказать, что своей игрой Неймар окупил сумму своего трансфера. При этом французы смогли отбить часть затраченных средств, ведь прошлым летом «ПСЖ» продал нападающего в саудовский «Аль-Хиляль» за 90 миллионов евро.

Дмитрий Миляев